Olympia 2021: Maximilian Schachmann verpasst Medaille, Hartung enttäuscht

Emanuel Buchmann war nach einer schlaflosen Nacht chancenlos und belegte am Ende den 29. Platz. Am Freitag war der für Schachmann als Edelhelfer eingeplante Simon Geschke positiv auf das Coronavirus getestet worden. Geschkes Zimmerpartner Buchmann hatte in der Folge in der Nacht auf Samstag wenige Stunden vor Rennstart einen weiteren PCR-Test ablegen müssen.