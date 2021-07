Olympia 2021: Pele und Ronaldinho schwärmen von Skatergirl Leal

Die brasilianische Teenie-Skaterin Rayssa Leal hat mit ihrer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen auch die Fußball-Ikonen Pele und Ronaldinho verzückt. Die ehemaligen Weltfußballer huldigten der 13-Jährigen, die am Montag um ein Haar jüngste Siegerin bei Sommerspielen geworden wäre, in blumigen Worten via Instagram.