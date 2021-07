Olympia: Diese Regeln gelten wegen Corona für Athleten und Offizielle

Im Olympischen Dorf in der Bucht von Tokio werden 18.000 Athleten und Offizielle in 21 Gebäudekomplexen wohnen. Statt Party und Begegnung heißt es in Tokio: Mindestens zwei Meter Abstand halten, auch beim Essen. In der Mensa soll man sich so kurz wie möglich aufhalten.