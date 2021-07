Olympia: Roger Federer sagt ab - die Folgen für Djokovic, Zverev

Bei der Reihe an Absagen scheint der Weg frei für Novak Djokovic. Die Nummer 1 der Welt ist aktuell in Topform und könnte etwas Außergewöhnliches schaffen. Nach seinen Siegen bei den Australien Open, French Open und in Wimbledon könnte er mit einem Olympiasieg und einem Triumph bei den US Open den so genannten Golden Slam schaffen. Also der Gewinn von Olympia und allen vier Grand Slams in nur einem Kalenderjahr.