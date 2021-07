Olympische Spiele, Roger Federer: Tennis-Star verzichtet auf Tokio

Am Dienstagabend zog die Britin Johanna Konta nach. Die Nummer 38 der Rangliste verwies auf ihre Corona-Infektion, wegen der sie das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verpasst hatte. Seit zweieinhalb Wochen habe sie nicht trainieren können, schrieb die dreimalige Major-Halbfinalisten in den Sozialen Netzwerken.