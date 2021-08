Handball: Olympia-Ersatz Tobias Reichmann reist ab

Die deutschen Handballer gehen mit unveränderter Besetzung in die K.o.-Phase des olympischen Turniers. Eine Einwechslung des als Ersatzmann in Tokio weilenden Tobias Reichmann ist damit laut Reglement nicht mehr möglich, der Rechtsaußen wird am Dienstag die Heimreise antreten. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mit.