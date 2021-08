Olympia 2021: Annika Schleu fordert Regeländerung nach Reit-Drama

Dies habe Schleu, die zu diesem Zeitpunkt verzweifelt versuchte, Saint Boy in den Parcours zu bringen, allerdings nicht mitbekommen. “Dass sie von außen mit der Hand eingegriffen haben soll, habe ich überhaupt nicht mitbekommen”, erklärte sie nun in einem Interview mit der Zeit. Allerdings habe sie auf ihre Zurufe reagiert, “aber in dem Maß, wie ich es für richtig hielt.”