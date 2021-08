Olympia 2021: Belarussin Krystsina Tsimanouskaya soll Spiele gegen ihren Willen verlassen

Die Rede ist von der Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya, die am Montag über die 200 Meter an den Start gehen sollte. Sie gab bei der Nachrichtenagentur Reuters an, dass sie am Sonntag vom Trainerteam angewiesen worden war, ihre Sachen zu packen und anschließend zum Flughafen gebracht wurde - wo sie einen Flieger zurück in die Heimat besteigen sollte. (Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1-Liveticker)