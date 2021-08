Olympia 2021: Doping-Experte Fritz Sörgel über Marcell Jacobs

Sörgel: Die Frage, die im Raum steht: Wie sind die vergangenen 15 Monate verbracht worden, was das Training und das Stimulieren mit chemischer Hilfe betrifft? Das ist etwas, bei dem man niemand Speziellen verdächtigen kann. Von den Zahlen her haben wir aber zuverlässige Daten, die besagen, dass Dopingtests im vergangenen Jahr bis auf zehn Prozent oder noch weniger zurückgegangen sind. Wenn die Zahlen bei uns schon so weit zurückgehen, wo Dopingtests unter einer starken medialen Kontrolle sind, darf man davon ausgehen, dass es in anderen Ländern, bei denen wir wissen, dass sie etwas oberflächlicher testen - wie Italien, Spanien oder Slowenien - erst recht so ist. An so eine Leistungsexplosion der Italiener kann ich mich bei den vergangenen fünf, sechs Olympischen Spielen nicht erinnern.