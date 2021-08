Olympia 2021: Julian Reus über den Doping-Skandal bei England-Staffel und Folgen

Reus: Es geht da vor allem um die Test- und Kontrollverfahren. Da kann ich relativ wenig zu sagen, weil ich mich da nicht gut genug auskenne. Aber es ist schon ein Zeichen, wenn vier oder fünf Sprinter bei Olympia positiv getestet werden - vor allem auf Mittel, die man so in der Vergangenheit noch nicht gehört hat, die aber trotzdem Testosteron oder Wachstumshormone simulieren sollen. In dem Bereich hat man dann schon das Gefühl, dass man da einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat. Zumindest in Sachen der Nachweisbarkeit.