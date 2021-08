Olympia 2021: Wo Alexander Zverev Boris Becker übertrifft - und was noch fehlt

Als erster deutscher Tennisspieler hat Zverev am Sonntag in Tokio Olympia-Gold im Einzel der Männer gewonnen. Steffi Graf gelang dies 1988 in Seoul bei den Frauen, Becker vier Jahre später in Barcelona im Doppel mit Michael Stich. 2000 in Sydney kam Tommy Haas mit Silber dem Olympia-Einzelsieg vor Zverev am nächsten.