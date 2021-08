Olympia: Früherer IOC-Präsident Jacques Rogge gestorben

“In erster Linie liebte Jacques Rogge den Sport und das Zusammensein mit Athleten - und er übertrug diese Leidenschaft auf jeden, der ihn kannte”, so Bach weiter über den ehemaligen Rugby-Nationalspieler und Segler, der auf dem Wasser 1968, 1972 und 1976 an Olympischen Spielen teilnahm: “Seine Freude am Sport war ansteckend.”