Bach: Peking-Playbooks sollen im Oktober veröffentlicht werden

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wappnet sich für die nächsten Corona-Spiele. Präsident Thomas Bach erklärte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, das Hauptaugenmerk für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) liege wie schon in Tokio darauf, "sichere Spiele" abzuhalten.