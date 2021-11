Kampf gegen den Klimawandel: Olympische Athleten mit Aufruf in Richtung Politik

Olympischer Aufruf für die Umwelt: Mit Unterstützung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) haben mehrere olympische und paralympische Sportler die weltweit führenden Politiker in einem gemeinsamen Video dazu aufgerufen, mehr im Kampf gegen den Klimawandel zu unternehmen. Initiiert wurde der knapp zwei Minuten lange Clip „Dear leaders of the world“ („Liebe Anführer der Welt“), in dem auch Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig zu sehen ist, von Hannah Mills (Großbritannien), Doppel-Olympiasiegerin im Segeln.