"Neue Chance": Mronz hofft auf Olympia 2036 in Deutschland

100 Jahre nach den Nazi-Spielen von 1936 in Berlin glaubt Mronz an eine deutsche Bewerbung, die "deutlich vor 2025, dem Ende der Amtszeit von IOC-Chef Thomas Bach" und auf Basis eines Volksentscheids abgegeben werden müsse. "NRW ist das größte Bundesland, knapp ein Drittel der Bürger und Bürgerinnen hat einen Migrationshintergrund", sagte er: "Für mich spricht vieles dafür, die Spiele in eine Region zu vergeben, in der Integration erfolgreich gelebt wird."