Stephen Curry und LeBron James zu Olympia: Basketball-Bundestrainer Herbert begeistert

Curry und LeBron? „Ich war begeistert“

Herbert: Das ist großartig für den Basketball. Der olympische Basketball hat die Chance, der Sport bei den Spielen zu sein. Es ist ein großes Spektakel für den Basketball in der Welt, dass die USA diese Spieler mitbringen. Auch Kanada nimmt viele starke NBA-Spieler mit. Nikola Jokic spielt hoffentlich für Serbien. Das französische Team wird extrem gut, auch Australien. Das ist großartig für den Basketball in der Welt.

Herbert hofft auf Schröder-Verbleib in Brooklyn

Herbert: Ich hoffe, er bleibt in Brooklyn. Ich glaube, er hat dort ein Zuhause gefunden mit dem Team und der Organisation. In Toronto war es schwierig. Sie haben dem Team 30-40 Spiele gegeben, um zu schauen, ob sie etwas erreichen können. Dann haben sie damit angefangen, ihre Spieler per Trades wegzuschicken: Pascal Siakam, OG Anunoby und dann Dennis. Sie haben sich für einen Rebuild, einen Neuaufbau entschieden.

Herbert: Gute Frage. Für Orlando ist es dieses Jahr wohl noch zu früh (aktuell 2:2 gegen Cleveland in der ersten Playoff-Runde, Anm. d. Red.), aber in zwei bis drei Jahren könnte es ein Team sein, das für Großes bestimmt ist. Im Westen ist bei OKC (Oklahoma City Thunder, Anm. d. Red.) ähnlich. Das sind zwei Teams, die durch einen Rebuild gegangen sind und ihn richtig gemacht haben. Beide Teams haben eine großartige Gruppe von jungen Spielern. Bei beiden Teams sehe ich eine Bestimmung. In diesem Jahr gebe ich den Clippers (aktuell 2:2 gegen die Dallas Mavericks um Maxi Kleber) gute Chancen, weit zu kommen. Orlando hat ein junges Team, das so erstmals in den Playoffs steht.