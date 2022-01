Olympia, DEB: Kapitän Müller kritisiert Boykott-Debatte - "Heuchlerisch"

Müller sieht den Sport in dieser Diskussion „wieder mal missbraucht, politisiert, um ein mögliches Exempel zu statuieren für etwas, was vorher schiefgelaufen ist“. So hätte ja auch Deutschland die Spiele ausrichten können, „leider wollten wir das nicht“. Nachdem München bei der Wahl für die Winterspiele 2018 unterlegen gewesen war, scheiterte eine Bewerbung für 2022 an einem Bürgerentscheid.