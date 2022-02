Biathlon: Massenstart der Frauen auf Freitag vorverlegt

Das deutsche Staffel-Quartett um Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz hat damit nur einen Ruhetag nach dem Gewinn der Bronzemedaille am Mittwoch. Bei den Männern wird ebenfalls ein DSV-Quartett an den Start gehen, Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn und Philipp Nawrath hoffen im letzten Versuch auf eine Olympia-Medaille in China.