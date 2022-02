"Kurzzeitig Moral gebrochen": Deutsche Alpin-Bilanz bislang "nicht gut"

Maier kündigte an, dass "wir über die Bücher gehen müssen, um die Rückstände aufholen zu können", will aber zunächst auf die restlichen vier Wettbewerbe blicken. Chancen blieben noch für Kira Weidle in der Abfahrt, für Linus Straßer im Slalom sowie im Team-Wettbewerb. "Wir haben schon noch einen Glauben an unsere Athleten", sagte Maier, "wir gehen immer mit der Möglichkeit ran, dass wir die Medaille noch erreichen."