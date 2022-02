Mit 24 Jahren: Tod von Olympia-Hoffnung Brittany George erschüttert Australien

Nun erschüttert der frühe Tod der Freestyle-Skiläuferin Brittany George die Wintersport-Szene in Australien: Die 24-Jährige ist am 27. Januar leblos in ihrer Heimatstadt Brisbane aufgefunden worden, Todesursache war allem Anschein nach Suizid. (NEWS: Alles zu Olympia 2022 in Peking)