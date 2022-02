Olympia 2022: Lena Dürr spricht über Erwartungen im Slalom in Peking

Dürr: Ich würde sagen der erste Podiumsplatz in Levi, also der dritte Platz im ersten Rennen. In dem Moment ist so viel Arbeit und alles, was in den letzten Jahren passiert ist, abgefallen. Das war sicher so ein Schlüsselmoment, in dem ich gewusst habe, „okay, es ist möglich, dass ich da vorne mitfahren kann“. Ich weiß noch, wie das Linus (Straßer, Anm. d. Red.) letztes Jahr nach seinem Sieg in Zagreb gesagt hat. Und auf einmal sieht man, es ist möglich und gar nicht so unglaublich weit entfernt und unerreichbar. Es war wichtig, dass es gleich zu Beginn der Saison so funktioniert hat, weil jetzt einfach diese Freiheit da ist zu wissen, dass ich, wenn alles passt, da vorne mitfahren kann. Natürlich war auch Schladming genial, es hat viel zusammengepasst in dem Moment.