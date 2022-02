Olympia heute live: Abfahrt, Biathlon mit Preuß, Skispringen mit Geiger live im TV, Stream, Ticker

Die Männer hatten am Sonntag beim Einzel an der Zhangjiakou-Schanze eine kalte Dusche abbekommen. Beim Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi waren sie chancenlos, auch hier steht also Wiedergutmachung an. Deutlich besser dürfte die Stimmung bei Althaus sein, die bereits den Gewinn einer Silbermedaille feiern konnte.