Olympische Spiele: Olympiasieger Svindal nimmt Deutschland in die Pflicht

Svindal hatte seine Karriere nach WM-Silber 2019 in der Abfahrt beendet, seine Nachfolger beneidet er um die Spiele in China nicht. "Mir tun die Athleten wirklich leid. Wegen der Corona-Situation, in der wir gerade stecken, und wegen der politischen Debatte über den Ausrichter, über Menschenrechte."