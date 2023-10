Von Baseball bis Squash: LA28 schlägt IOC neue Sportarten vor

Die Organisatoren der Olympischen und Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles haben im Vorfeld der IOC-Session in Mumbai ihre offizielle Vorschlagliste für die Aufnahme neuer Sportarten ins Programm vorgelegt. Demnach wünschen sich die Kalifornier Baseball/Softball, Flag Football, Cricket, Lacrosse und Squash für die Sommerspiele in knapp fünf Jahren.