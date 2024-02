Handball: ARD und ZDF zeigen Entscheidungen in Olympia-Quali

Große Bühne für den Kampf um Paris: ARD und ZDF zeigen die Entscheidung in der Olympia-Qualifikation der Handball-Nationalmannschaften von Frauen und Männern live im frei empfangbaren Fernsehen. Dies teilten die öffentlich-rechtlichen Sender am Montag mit.

Für die Frauen geht es im April in Neu-Ulm um die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die Männer bestreiten ihr Olympia-Qualifikationsturnier vom 14. bis 17. März in Hannover.