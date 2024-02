Neureuther schockiert: "Überdimensioniert und seelenlos"

Für die sehenswerte ARD-Dokumentation "Felix Neureuther - Spiel mit den Alpen" (20.15 Uhr sowie in der Mediathek) hat der mehrfache WM-Medaillen-Gewinner die Schauplätze der Spiele von Turin 2006 besucht, ebenso jene, wo in zwei Jahren um Medaillen gekämpft werden soll. Es ist eine Reise, die ihn erkennbar frustriert hat. Sestriere etwa, wo einst die alpinen Wettbewerbe stattfanden, sei nun eine "Retortenstadt, überdimensioniert und seelenlos".

Olympia 2026: Neureuther schockiert

Italien hat keine Lehren gezogen

So sehr Neureuther Olympia und den Wintersport liebt: Er redet nichts schön. Auch nicht, als er feststellt: Italien scheint keine Lehren gezogen zu haben. Antholz baut sein Biathlon-Stadion aus, obwohl dort erst 2020 die WM stattfand und die Arena dort doch "perfekt ist". Cortina will nun doch eine Bobbahn bauen statt die alte zu restaurieren - sogar das IOC missbilligt dies.

„Ich freue mich prinzipiell auf Olympische Spiele“, betont Neureuther in einem ARD-Interview - doch er fordert Veränderungen. Olympia müsse Hoffnung geben: „Für mich ist es das, was wir für die kommenden Generationen erhalten müssen: Die naturnahe Kulturlandschaft in den Alpen, die Faszination der Berge, geschützte Lebensräume, gewachsene Orte, Kultur und Natur in Balance.“ Die Realität sieht anders aus.