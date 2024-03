Olympia-Auslosung: DFB-Frauen droht knifflige Gruppe

Das prestigeträchtige Duell mit den USA ist bereits sicher, dazu droht ein weiterer Top-Gegner: Auf die deutschen Fußballerinnen kommen bei den Olympischen Spielen in Paris schon früh knifflige Aufgaben zu. Bei der Auslosung am Mittwoch (20.00 Uhr) in der französischen Hauptstadt erfährt das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch, welche Nationen in der Gruppenphase warten.