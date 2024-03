"Verrückte Nummer": Für Deutschlands berühmtesten Oberschenkel wird ein Traum wahr

Der Schock saß tief. Olympische Spiele , die kunterbunte Copacabana - zu gern wäre Robert Förstemann 2016 in Rio de Janeiro mit dabei gewesen. Ein Bandscheibenvorfall setzte dem Mann mit den gewaltigen Oberschenkeln allerdings zu, nominiert wurde er nicht. Doch nun, acht Jahre später, geht Förstemanns Traum vom Rio-Trip doch noch in Erfüllung: als Tandem-Pilot des sehbehinderten Thomas Ulbricht bei der Bahnrad-WM im Para-Sport.

„Das ist schon eine verrückte Nummer“, sagt Förstemann vor dem Start der Titelkämpfe in Brasilien am Mittwoch im SID-Interview: „Ich war auf so ziemlich jeder Radrennbahn und an jedem Ort der Welt, aber in Rio noch nicht. Das ist schon eine Lücke, die ich schließe.“ Die Nichtnominierung damals sei ein „Schlag ins Gesicht“ gewesen, erzählt er.