Das Olympische Feuer wird entzündet - und geht auf Reisen

Am Dienstag beruft sich die olympische Bewegung wieder auf ihr antikes Vorbild. In einer Zeremonie mit einer Mischung aus Inszenierung und Folklore wird das olympische Feuer im antiken Olympia in den Ruinen des 2600 Jahre alten Tempels der Hera entzündet. "Um ihre Reinheit zu gewährleisten, wird die Flamme immer von den Sonnenstrahlen entzündet, die in der Mitte eines Parabolspiegels eingefangen werden", erklärt das Internationale Olympische Komitee.