Japan und Usbekistan lösen Olympia-Ticket

Japan und Usbekistan haben das Ticket für das olympische Fußball-Turnier der Männer in Frankreich gelöst. Beide Teams qualifizierten sich durch den Einzug in das Finale der U23-Asienmeisterschaft in Katar. Damit stehen 14 der 16 Olympia-Teilnehmer fest. Japan ist zum achten Mal in Folge, Usbekistan zum ersten Mal dabei.