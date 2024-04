Olympia-Eröffnung könnte ins Stade de France verlegt werden

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris könnte im Falle von Sicherheitsbedenken von der Seine ins Stade de France verlegt werden. "Diese Eröffnungsfeier ist eine Weltpremiere. Wir können es schaffen, und wir werden es schaffen", sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag, fügte jedoch hinzu, dass es "Pläne B und C" gebe.