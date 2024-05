Deutsche Leichtathleten mit vorerst vier Staffeln zu Olympia

Über die 4x100-Meter gewannen Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar), Lucas Ansah-Peprah (Hamburger SV), Robin Ganter (MTG Mannheim) und Yannick Wolf (LG Stadtwerke München) am Sonntag ihren Lauf in 38,57 Sekunden. In ihrem Vorlauf waren sie nach einem Wechselfehler nicht ins Ziel gekommen. Ganter ersetzte zur zweiten Qualifikationsrunde Joshua Hartmann (ASV Köln).

Auch die Mixed-Staffel mit Manuel Sanders (LG Olympia Dortmund), Alica Schmidt, Emil Agyekum (beide SCC Berlin) und Johanna Martin (1. LAV Rostock) gewann in der Nacht zu Montag deutscher Zeit ihren Lauf in 3:13,85 Minuten. Damit war sie in Nassau/Bahamas fast drei Sekunden schneller als in der ersten Runde, in der sie noch in anderer Besetzung an den Start gegangen war.