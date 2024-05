Zehn in Deutschland lebende Athleten im IOC-Flüchtlingsteam

"Die Initiative des IOC, diese Mannschaft 2016 ins Leben zu rufen und zu fördern, unterstützen wir als DOSB voll und ganz", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert. Jede und jeder Einzelne sei "ein ganz besonderes Vorbild für die leider viel zu hohe Zahl an Menschen, die sich weltweit in einer ähnlichen Situation befinden und ihre Heimat unfreiwillig verlassen mussten", führte Weikert aus.

"Mit Ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen werden Sie das menschliche Potenzial an Widerstandsfähigkeit und Spitzenleistungen unter Beweis stellen", erklärte IOC-Präsident Thomas Bach: "Damit senden Sie eine Botschaft der Hoffnung an die mehr als 100 Millionen Vertriebenen in der Welt. Gleichzeitig werden Sie Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt auf das Ausmaß der Flüchtlingskrise aufmerksam machen."