Verletzung! Drama um deutsche Olympia-Hoffnung

Der deutsche Turner Lukas Dauser bricht am Samstag einen Wettkampf ab und wird ins Krankenhaus gebracht. Ist dadurch für den Barren-Weltmeister Paris 2024 in Gefahr?

Der Barren-Weltmeister musste am Samstag seinen Wettkampf bei der letzten Olympia-Qualifikation in Rüsselsheim abbrechen, nachdem er sich während einer Übung an den Ringen eine Verletzung an einer Sehne im linken Arm zugezogen hatte.