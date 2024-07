"Du bist Müll": Fecht-Eklat im Olympia-Finale! Italien wütet

Im Florett-Finale der Männer wird es dramatisch. Nach der Entscheidung der Kampfrichter wütet der Coach des Italieners. Er sieht sogar die Glaubwürdigkeit des Sports in Gefahr. Auch die Presse in Italien reagiert erbost.

Im Florett-Finale der Männer wird es dramatisch. Nach der Entscheidung der Kampfrichter wütet der Coach des Italieners. Er sieht sogar die Glaubwürdigkeit des Sports in Gefahr. Auch die Presse in Italien reagiert erbost.

„Du bist Müll! Du und er - ihr seid Müll! Das ist unglaublich“, polterte Italiens Fecht-Coach Stefano Cerioni in Richtung der beiden Kampfrichter. Das kontroverse Florett-Finale der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris hat für reichlich Aufregung gesorgt.

Das ging sogar so weit, dass der italienische Fechtverband und das italienische Olympische Komitee (CONI) einen formellen Protest beim IOC einlegten, wenngleich dies am Ausgang - Gold für Cheung Ka Long aus Hongkong und Silber für den Italiener Filippo Macchi - nichts mehr ändern wird.

Doch was war eigentlich vorgefallen? Macchi fehlte beim Stand von 14:12 nur noch ein Treffer zu Gold, ehe sein Gegner doch noch mit 14:14 ausgleichen konnte. Dann wurde es richtig dramatisch - und vor allem emotional.

Anzeige-Fehler verwirrt auch Kommentator

Beim ersten Aufeinandertreffen der Kontrahenten zeigte es in der Einblendung zunächst lediglich einen Treffer von Macchi an, doch Cheung war es, der lautstark jubelte. ZDF -Kommentator Julius Hilfenhaus verwirrte dies zunächst ebenfalls. „Was ist denn hier los?“, rief er.

Schließlich wurde klar, dass beide Lampen geleuchtet hatten, aber die Anzeige fehlerhaft war. Dennoch musste der Videobeweis her, um zu entscheiden, ob der Treffer nicht doch einem Athleten zugesprochen werden sollte.

Die Kampfrichter verneinten dies nach Betrachten der Bilder und beließen es bei der ursprünglichen Entscheidung, was Macchis Coach Cerioni bereits auf die Palme brachte.

Olympia 2024: Kontroverses Fecht-Finale in Paris

Italiens Coach wurde noch wütender, gestikulierte wild und zeigte mit den Fingern an, dass dies seiner Meinung nach das zweite Mal war, dass seinem Schützling der Punkt zugesprochen hätte werden müssen.

Kurz darauf wiederholte sich das Schauspiel - erneut leuchteten beide Lampen, Macchi riss darauf die Arme in die Höhe, während Cheung völlig überzeugt vom Sieg sogar seinen Helm bereits vor Freude durch die Gegend warf.

Gold nach Hongkong - Italien-Coach verliert Fassung

Wieder schauten sich die Kampfrichter die Szene an - und hoben dann zum Entsetzen von Macchi, der zu Boden ging, den Arm zugunsten von Cheung, der bereits drei Jahre zuvor gegen Macchis italienischen Landsmann Daniele Garozzo bei Olympia triumphiert hatte.

Macchi zeigte sofort geschockt an, dass dies niemals die richtige Entscheidung sein könnte und diskutierte mit dem Schiedsrichter. Er schien sich dabei jedoch besser in Griff zu haben als sein Coach, der nach dem Handshake mit Cheung nochmal wütend in Richtung der Kampfrichter ging und die oben erwähnten Wortsalven losließ.