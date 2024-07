Olympia 2024: Der neue Wunderschwimmer

Während 400-Meter- Olympia sieger Lukas Märtens am Montagabend auf der halben Strecke die Kräfte verließen und die anderen Konkurrenten auf den letzten Metern förmlich bolzten, glitt Popovici stilecht zum Olympia-Gold. „Es sind so viele Menschen hier, die mich angefeuert haben. Ein Traum ist wahr geworden“, sagte der 19 Jahre alte Rumäne später.

Rumänischer Schwimm-Star wie eine Libelle

Schon lange eilte Popovic ein Ruf wie Donnerhall voraus. Vor drei Jahren in Tokio erreichte er mit 16 Jahren sein erstes Olympia-Finale. Ein Jahr später wurde er bei der WM in Budapest Doppel-Weltmeister und stellte bei der Europameisterschaft – noch nicht einmal volljährig – einen Weltrekord über 100 Meter Freistil auf. Dass er in Paris ebenfalls über die Königsdisziplin triumphiert, daran zweifelt eigentlich niemand.

Olympia 2024: Popovici, das Idol

Das rechnen sie ihm hoch an in Rumänien. Darüber hinaus hat Popovici eine soziale Ader. Eine seiner beiden WM-Medaillen ließ er einschmelzen. Die daraus entstandenen 100 Anstecknadeln in Form von Schleifen wurden an Kinder überreicht, die Krebs besiegt haben. „Hoffnung ist immun gegen Krebs“, sagte Popovici damals in seinem Instagram-Post.