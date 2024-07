Olympia 2024: Deutsche Hockey-Damen bezwingen Frankreich

+++14:19 Uhr: Deutschland gewinnt mit 5:1+++

Es ist vollbracht. Deutschland bezwingt Frankreich nach einem überzeugenden Auftritt mit 5:1. Die deutschen Hockey-Damen dominieren Frankreich in allen Vierteln und feiern einen völlig verdienten Sieg. Lediglich Yohanna Lhopital konnte mit ihrer Solo-Aktion zum zwischenzeitlichen 1:4 einen kurzen Nadelstich setzen. Drei Treffer von Nike Lorenz sowie die Tore von Charlotte Stapenhorst und Amelie Wortmann sorgen für den klaren Endstand. Nach dem Sieg gegen Japan und der Niederlage gegen Holland befindet sich Deutschland durch den Erfolg von heute auf Kurs Viertelfinale.

+++14:14 Uhr: Strafecken im Minutentakt+++

+++14:08 Uhr: 5:1! Deutschland jubelt erneut+++

+++14:06 Uhr: Deutschland schlägt zurück+++

+++14:03 Uhr: Frankreich trifft+++

Wie aus dem Nichts jubeln die Französinnen. Mit bärenstarken Einzelaktion zieht Yohanna Lhopital von der rechten Seite an mehreren Deutschen vorbei in die Mitte. Zwar ist die Deutsche Torhüterin am hohen Abschluss noch dran, kann den Ball aber nicht mehr über die Latte lenken. Es steht nur noch 1:3.