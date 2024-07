Olympia 2024: Deutsche Reit-Ikone entging nur knapp dem Tod

Jessica Bredow-Werndl ist eine der großen deutschen Gold-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen in Paris. Zuvor blickt sie auf einen schrecklichen Tag zurück, an dem die Reiterin dem Tod nur knapp entgangen ist.

In einer Dokumentation des Bayerischen Rundfunk erklärte Bredow-Werndl, dass sie einst dem Tod nur knapp entgangen war. Im Jahr 2010 befand sich die Reiterin mit ihrem Mann Max von Bredow auf Sardinien. Beide wollten damals ins Meer, obwohl die Rote Flagge gehisst war.

Doch sie gingen - in der Annahme, dass die Flagge noch wegen des vorherigen Gewitters wehte - dennoch ins Wasser. Das Problem: Vor der Küste Sardiniens herrschten teils starke Unterströmungen im Meer, wodurch das Baden sehr gefährlich war.

„Wir wollten gar nicht schwimmen. Wir wollten eigentlich nur kurz ins Wasser gehen. So schnell haben wir gar nicht schauen können, dann war es wie so eine Hand, die uns aufs offene Meer gezogen hat. Wir sind einfach nicht vom Fleck gekommen, wir sind geschwommen und geschwommen“, berichtete die 38-Jährige in der Doku.