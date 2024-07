Olympia 2024: Sonntag in Paris mit allen Entscheidungen heute live im TV, Stream & Liveticker

von SPORT1 28.07.2024 • 07:00 Uhr Nach den ersten Entscheidungen bei den Olympischen Spiele in Paris am Samstag stehen am Sonntag 13 weitere Entscheidungen auf dem Programm. Auch Deutschland hat Medaillenchancen. Was steht wo an? So können Sie Tag 2 bei Olympia 2024 heute live verfolgen.

Nach der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli geht es am ersten Wochenende in Paris richtig zur Sache. Es starten sehr viele Wettbewerbe und auch die ersten Medaillen werden vergeben. Eine Goldmedaille hat Deutschland bereits! Am Sonntag stehen 13 weitere Entscheidungen auf dem Programm.

Aus deutscher Sicht steht dabei erneut die Paris La Defense Arena im Blickpunkt. Denn dort werden die Becken-Wettkämpfe der Schwimmer ausgetragen. Lukas Märtens holte am 1. Wettkampftag nach der Eröffnungsfeier sensationell Gold über 400 m Freistil.

Hier können Sie Olympia 2024 in Paris heute LIVE im TV und Stream verfolgen

TV: Eurosport und ZDF

und Stream: eurosport.de, discovery+, sportstudio.de, sportschau.de

Ticker: sport1.de und SPORT1 App

Kanu: Funk will nächsten Olympiasieg

Drei Jahre nach ihrem Olympiasieg von Tokio gehört Ricarda Funk erneut zu den Favoritinnen auf Kanuslalom-Gold. Die Olympiasiegerin von 2021 belegte nach den Vorläufen im Wassersportstadion in Vaires-sur-Marne den sechsten Rang, die beste Zeit legte die australische Topfavoritin Jessica Fox hin. In Paris geht es am Sonntag im Halbfinale (15.30) um den Startplatz in der Medaillenentscheidung, die um 17.45 Uhr beginnt.

Schwimmen: Märtens und Köhler am Start

Am zweiten Tag der Schwimmwettbewerbe ist Deutschlands Gold-Held Lukas Märtens über seine „Zweitstrecke“ 200 m Freistil am Start und nach dem Coup über 400 m erneut angreifen. Die Vorläufe über die vier Bahnen sind ab 11.00 Uhr angesetzt, das Halbfinale wird um 20.46 Uhr ausgetragen. In der Abendsession stehen drei Finals an, darunter auch die 100 m Schmetterling der Frauen. Hier hat das deutsche Team um Angelina Köhler gute Medaillenchancen.

Deutsche Teams im Einsatz

Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Australien wartet auf die deutschen Fußballerinnen eine ebenso schwere wie reizvolle Aufgabe. Das Team von Trainer Horst Hrubesch trifft in Marseille ab 21.00 Uhr auf die USA. Die Handballerinnen stehen nach der Niederlage gegen Südkorea gegen Schweden unter Druck (14.00). Zudem sind beide Hockey-Teams im Einsatz: Die Frauen starten gegen Japans (10.30), die Männer treffen in ihrem zweiten Spiel auf Spanien (17.00).

TV-Sender setzen bei Olympia auf Livestream

In den Mediatheken von ARD und ZDF werden auf bis zu zehn parallelen Livestreams knapp 1500 Stunden Olympia gezeigt, verpasste Entscheidungen sind hinterher auch „on demand“, also zeitversetzt, abrufbar. Der Privatsender Eurosport wirbt mit der eigenen Plattform „discovery+“. Hier sollen mehr als 3850 Stunden Live-Sport zu sehen sein.

Olympia 2024 - Die Entscheidungen des Tages:

SCHIESSEN: 9.30 Männer, Luftpistole, 12.00 Frauen, Luftpistole

9.30 Männer, Luftpistole, 12.00 Frauen, Luftpistole MOUNTAINBIKE: 14.10 Frauen, Cross-Country

14.10 Frauen, Cross-Country JUDO: 17.38 Männer, Halbleichtgewicht (-66 kg), 18.09 Frauen, Halbleichtgewicht (-52 kg)

17.38 Männer, Halbleichtgewicht (-66 kg), 18.09 Frauen, Halbleichtgewicht (-52 kg) SKATEBOARD: 17.00 Frauen, Street

17.00 Frauen, Street BOGENSCHIESSEN: 17.11 Frauen, Team

17.11 Frauen, Team KANUSLALOM: 17.45 Frauen, Kajak-Einer (u.a. mit Ricarda Funk)

17.45 Frauen, Kajak-Einer SCHWIMMEN: 20.30 Männer, 400 m Lagen, 20.40 Frauen, 100 m Schmetterling (u.a. mit Angelina Köhler) , 21.44 Männer, 100 m Brust

20.30 Männer, 400 m Lagen, 20.40 Frauen, 100 m Schmetterling , 21.44 Männer, 100 m Brust FECHTEN: 21.45 Frauen, Florett, Einzel, 22.15 Männer, Degen, Einzel

