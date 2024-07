Olympia 2024: Thriller-Sieg! Kerber wendet Karriereende erneut ab

Angelique Kerber siegt auch in der zweiten Runde des olympischen Tennis-Turniers. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin geht bis an ihre Grenzen und erreicht das Achtelfinale.

Angelique Kerber siegt auch in der zweiten Runde des olympischen Tennis-Turniers. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin geht bis an ihre Grenzen und erreicht das Achtelfinale.

Für Angelique Kerber geht die Reise bei den Olympischen Spielen weiter! Die frühere Weltranglistenerste hat beim Tennisturnier in Paris mit einem Kraftakt das Achtelfinale erreicht und damit ihr Karriereende als Einzelspielerin weiter hinausgezögert.

Die 36 Jahre alte Kielerin besiegte am Montagmittag in der zweiten Runde die Rumänin Jaqueline Cristian (Rumänien) 6:4, 3:6, 6:4 und überstand dabei auch heikle Momente. Nach 2:16 Stunden verwandelte Kerber ihren dritten Matchball und schrie vor vielen deutschen Fans ihre Freude heraus.

Olympia: Kerber erreicht das Achtelfinale

Kerber, die in Roland Garros ihr letztes Profiturnier spielt, bekommt es in der Runde der letzten 16 mit der früheren US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada/Nr. 16) zu tun. Die Olympiazweite von 2016 ist die letzte deutsche Spielerin im Einzelwettbewerb, im Doppel wird sie zudem an der Seite von Laura Siegemund antreten.