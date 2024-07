Olympia 2024: Verzicht wegen Freundin? Neue Details zum Rad-Hammer

Nach der Bekanntgabe auf seinen Verzicht auf die Olympischen Spiele in Paris meldet sich Rad-Superstar Tadej Pogacar nun selbst zu Wort. Der Tour-Triumphator nennt dabei auch einen ganz besonderen privaten Grund.

Neue Details nach dem Paukenschlag um Rad -Superstar Tadej Pogacar! Nachdem am Montag bekannt geworden war, dass der Gewinner der Tour de France nicht bei den Olympischen Spielen antreten wird, hat sich der 25-Jährige nun erstmals selbst zu seinem Verzicht geäußert - und dabei auch seine Freundin angeführt.

Hintergrund: Urska Zigart, ebenfalls Rad-Profi, war vom Verband Sloweniens für die Sommerspiele in Paris nicht nominiert worden - eine Entscheidung, der Pogacar mit Unverständnis begegnet.

„Ich finde, dass sie einen Platz verdient hätte“, sagte der nunmehr dreimalige Gesamtsieger bei der wichtigsten Rundfahrt der Welt dem Sender NOS . „Sie ist im Zeitfahren und auf der Straße slowenische Meisterin. Sie hat in den vergangenen beiden Jahren viele Punkte für Slowenien gewonnen, ohne sie hätten sie gar nicht zwei Startplätze im Straßenrennen.“

Doch anstelle von Zigart entschied sich Trainer Gorazd Penko für Eugenia Bujak und Urska Pintar. Pogacar fügte bezüglich seiner Absage an: „Das ist nicht der Hauptgrund - aber es hat sicher nicht geholfen.“

Pogacar-Absage zunächst nur wegen Erschöpfung

„Leider wird Tadej Pogacar nicht dabei sein, da er seine Teilnahme aufgrund von Ermüdung abgesagt hat. Er wird durch seinen Mannschaftskameraden Domen Novak ersetzt. Wir wünschen Domen alles Gute“, sagte Sloweniens Olympia -Trainer Uros Murn in einem Statement.

Pogacar hatte bei den Sommerspielen 2021 in Tokio Bronze im Straßenrennen gewonnen, in Frankreichs Hauptstadt wäre er auch im Zeitfahren als Topfavorit an den Start gegangen.