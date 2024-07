Olympia-Traum nach fünf Sekunden vorbei

Gegnerin Bilodid ging das Duell forsch an und attackierte Tiebwa schon nach vier Sekunden mit dem einer Angriffstechnik mit dem linken Fuß. Die überrumpelte Olympia-Debütantin konnte sich nicht mehr zur Wehr setzen und fand sich nach fünf Sekunden in Rückenlage auf dem Boden wieder.

14.000 Kilometer für fünf Sekunden

Beide Athletinnen verneigten sich, gaben sich die Hand und selbst die Gewinnerin sah nach ihrem Sieg in Sekundenschnelle nicht unbedingt glücklich, sondern eher ein wenig fassungslos aus. Tiebwa verließ den Innenraum mit trauriger Miene, wirkte inmitten all der olympischen Tränen-Dramen jedoch bemerkenswert gefasst. Zwar dürfte der 15-Jährigen klar gewesen sein, dass sie als 257. der Weltrangliste in der Klasse bis zu 57 Kilogramm gegen die Top-Athletinnen chancenlos ist, jedoch steht ein fünf Sekunden andauernder Auftritt natürlich in einem unglücklichen Verhältnis mit all den Strapazen im Vorfeld.