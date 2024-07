Wegen Vergewaltigung verurteilt: Olympia-Nominierung löst heftige Kritik aus

In der Niederlande sorgt eine Olympia-Nominierung für großen Wirbel. Sogar eine Petition wurde bereits gestartet, um irgendwie doch noch die Teilnahme des Beachvolleyballers Steven van de Velde an den Olympischen Spielen in Paris zu verhindern.

Vereinbarung mit niederländischer Justiz

Demnach habe der zur Tatzeit 19-Jährige die Minderjährige über Soziale Medien kennengelernt, vor der Tat soll er ihr Alkohol verabreicht haben. In Großbritannien wird Sex mit Minderjährigen, auch wenn er einvernehmlich gewesen ist, als Vergewaltigung gewertet - in der Niederlande gilt das als „Unzucht“.

Nachdem der heute 29-Jährige eine Vereinbarung mit der Justiz in seinem Heimatland getroffen hatte, kam er nach einem Jahr Haft frei und nahm wenig später auch wieder an sportlichen Wettkämpfen teil. Inzwischen gehört er in der Niederlande zu den besten Athleten seines Sports - und wurde deshalb auch für Olympia in Paris nominiert, gemeinsam mit seinem Partner Matthew Immers.