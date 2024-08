Bayern-Star träumt von Olympia in Deutschland: "Auch wenn ich bis dahin graue Haare habe"

Thomas Müller wünscht sich eine Austragung der Olympischen Spiele in Deutschland. Der ehemalige Nationalspieler hofft auf eine künftige Bewerbung und zeigt sich begeistert von den diesjährigen Spielen in Paris.

Der ehemalige Nationalspieler und Profi des FC Bayern München, Thomas Müller , hat seine Begeisterung für die Olympischen Spiele in Paris zum Ausdruck gebracht und einen Wunsch für die Zukunft geäußert: Er möchte die Olympischen Spiele wieder in Deutschland sehen.

Olympia: Müller Mitbesitzer von Gold-Pferd

Auch die einzigartigen Sportstätten hätten es dem Mittelfeld-Mann angetan: „Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler in den verschiedensten Wettbewerben an unglaublichen Locations wie dem Eiffelturm oder Schloss Versailles haben mich gefesselt.“

Olympia: Deutsche Bewerbung für 2036 oder 2040?

Auch in Deutschland gäbe es besondere Austragungsorte, nicht zuletzt erinnert der Olympiapark in München mit seinem geschwungenen Zeltdach noch an die Spiele von vor 52 Jahren. Wird es, wie Müller es begrüßen würde, bald wieder Spiele in Deutschland geben?