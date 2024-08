"Bekomme Gänsehaut..:" Legende Henry singt Loblied auf Bayern-Juwel

SPORT1 09.08.2024 • 14:57 Uhr Michael Olise schreibt sportlich derzeit allerlei Schlagzeilen. Sein Coach Thierry Henry kann auch nicht anders, als ihn in den Himmel zu loben. Er hebt allerdings auch den Charakter des 22-Jährigen hervor.

Normalerweise sei es nicht seine Art, Spieler überschwänglich zu loben - von Michael Olise war Thierry Henry aber so beeindruckt, dass er nicht anders konnte.

„Ich bin nicht allzu überrascht von dem, was er leistet. Er hat enorme Qualitäten. Sie haben noch nichts gesehen. Das ist erst der Anfang, das ist meine persönliche Meinung“, prophezeite der Trainer der französischen Olympia-Auswahl seinem Schützling eine rosige Zukunft.

Was Henry an Bayern-Talent Olise so begeistert

„Das hoffe ich um seinetwillen“, fuhr er auf der Pressekonferenz vor dem Olympia-Finale am Freitag (18 Uhr im Liveticker auf SPORT1) fort und wollte durch seine überschwänglich positive Prognose „nichts verhexen. Aber solche Spieler gibt es nicht oft“. Bei Bayerns-Fans sorgen die Aussagen wohl für noch mehr Vorfreude.

Doch neben seinen sportlichen Qualitäten, die der Bayern-Neuzugang während des Fußball-Turniers bei Olympia eindrucksvoll zur Schau stellt, überzeugt der 22-Jährige auch auf menschlicher Ebene.

„Diese Besessenheit, dieser Wunsch, für die französische Nationalmannschaft aufzulaufen... Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber spreche“, erklärte Henry.

Olise hätte für England, Nigeria und Algerien spielen können

Hintergrund ist Olises Entscheidung, für Frankreich aufzulaufen, obwohl er ebenfalls für Algerien, Nigeria, aber auch England hätte spielen dürfen. In London wurde er als Sohn eines nigerianischen Vaters und einer französisch-algerischen Mutter geboren. Die Sprache Französisch versteht er bestens, spricht sie aber nicht sehr gut.

Dennoch soll er seit seiner Kindheit den Traum gehabt haben, einmal das Trikot der französischen Nationalmannschaft zu tragen. „Zu dem Zeitpunkt, als er uns dieses Verlangen zu verstehen gab, waren wir inmitten von Chaos, in die Enge getrieben durch die Weigerung der Vereine, ihre Spieler freizugeben“, berichtete Henry.

Olise kam da wie gerufen. „Er wollte lieber für Frankreich als für England spielen. Was war der Grund dafür? Weil es sein Traum ist und irgendwann, wenn jemand einen Traum hat, kann man ihm alles vor die Augen halten, er wird es schaffen“, schwärmte sein Nationaltrainer weiter.

Olise ist der französischen A-Nationalmannschaft „versprochen“

Olises Begeisterung für Frankreich wurde ihm offensichtlich von seiner Mutter in die Wiege gelegt. Schon als kleiner Junge habe er Zusammenschnitte von den Weltmeisterschaften 1998 und 2006 verfolgt, das berichtet die französische L‘Équipe.

In der Jugend von Chelsea angekommen, habe er dann sofort den französischsprachigen Stars wie Nicolas Anelka oder Didier Drogba nachgeeifert. „Die blaue Faser floss durch seine Adern“, schreibt die Sportzeitung.

Deswegen schien die Entscheidung für Frankreich für Olise, der bislang zehnmal für die Junioren-Teams der Équipe Tricolore auflief, selbstverständlich gewesen zu sein.