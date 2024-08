Olympia: China kontert Doping-Vorwürfe und attackiert USA scharf!

Die Chinesen erheben Vorwürfe gegen die USA und prangern angeblichen Missbrauch an.

China hat im erbitterten Streit der Anti-Doping-Agenturen während der Olympischen Spiele zurückgeschlagen und schwere Anschuldigungen gegen die USA erhoben. Die chinesische Agentur (CHINADA) warf ihren amerikanischen Kollegen von der USADA am Donnerstag vor, Missbräuche zu verheimlichen und forderte weitere Tests bei US-Athleten. Es gebe "Grund zu der Annahme, dass es in der Leichtathletik in den Vereinigten Staaten ein systemisches Dopingproblem gibt", gab CHINADA zu Protokoll.