Birgit Dressel: Ihr Tod enthüllte die dunkle Seite des BRD-Sports

Pillen, in allen Farben des Regenbogens. Dazu Dragees und Trinkampullen, außerdem jede Menge Spritzen. Vollgepumpt mit Dopingmitteln verstarb die Siebenkämpferin Birgit Dressel am 10. April 1987.

100 verschiedene Medikamente?

Dressel, 1986 in Stuttgart EM-Vierte, war im Kampf um sportlichen Erfolg zum Wrack behandelt worden. Mit hunderten Spritzen, tausenden Tabletten. Dies ging aus den Berichten der Ermittler hervor, "Dokumenten des Schreckens", die das Nachrichtenmagazin Der Spiegel 1987 in Auszügen veröffentlichte. Dressel steht für eine Ära, in der die Bundesrepublik der DDR an Skrupellosigkeit in nichts nachstand.