Olympia 2024 Basketball: Deutschland - Griechenland heute live im TV, Stream, Ticker

Das war eine ganz klare Ansage an die Konkurrenz! Zum Abschluss der Vorrunde des olympischen Basketball-Turniers hat Deutschland die Franzosen um Supertalent Victor Wembanyama ohne Probleme geschlagen und sich damit eine perfekte Ausgangslage für die entscheidenden Partien gesichert.

Gegen den großen Goldfavoriten USA können die DBB-Stars erst im Finale spielen. Doch um dieses Endspiel zu erreichen, muss am Dienstag im Viertelfinale zunächst mit Griechenland eine große Basketballnation aus dem Weg geräumt haben (ab 11 Uhr im SPORT1 -Ticker) .

So können Sie das Olympia-Viertelfinale Deutschland - Griechenland heute live verfolgen:

Olympia 2024: Griechen mit Antetokounmpo ungeschlagen

Angeführt wird das Team von NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo, der sich in den drei Vorrundenspielen bisher in überragender Verfassung gezeigt hat.

Gegen Kanada (79:86) und Spanien (77:84) gab es zu Beginn zwei Pleiten und das 77:71 gegen Australien sorgte dafür, dass Antetokounmpo und Co. als einer der beiden besten Gruppendritten weiterkommen.

Gegen Deutschland muss also eine gewaltige Steigerung her. Denn mit Ausnahme der USA überzeugte bisher kein anderes Team bei diesem Turnier so sehr. Mit Spielmacher Dennis Schröder und Punktegarant Franz Wagner hat Deutschland ein gefürchtetes Duo dabei.