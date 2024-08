Olympia 2024: Hockey-Coach äußert sich nach Eklat

Bei einer Medienrunde einen Tag nach der 2:4-Niederlage im Penaltyschießen , erzählte der Coach der Hockey-Herren auf SPORT1 -Nachfrage, wie er die Aktion bewerte: „Ich kann mir vorstellen, dass Duco einfach in der Emotion ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. Es liegt nicht in meiner Hand, das zu bewerten. Ich hab den Eindruck, die Niederländer haben das schon getan und haben da auch ihren Weg gefunden, das mit ihm zu besprechen.“

Hockey-Trainer: „Werde keine Sperre fordern“

„Das ist natürlich keine coole Aktion“, sagte der 40-Jährige über Telgenkamps Verhalten, relativierte die Szene aber auch etwas: „Es ist eine Sekunde gewesen, in der er vielleicht nicht so geschaltet hat, wie er das im Nachhinein machen würde. Für mich ist das damit auch abgehakt.“

Niederländer während Medaillenzeremonie ausgebuht

„Ich glaube das, was er jetzt gerade an öffentlicher Kritik abkriegt, ist schon schwer genug für ihn. Er ist bei der Siegerehrung, einem der vielleicht schönsten Momente den man seinem Leben bekommen kann, ausgebuht worden vom kompletten Stadion. Das hat mir schon auch für ihn mit wehgetan“, zeigte Henning Mitleid mit dem 22 Jahre alten Niederländer.

Olympia: Hockey-Herren freuen sich über Silber

In der Tat kann das Abschneiden der deutschen Hockeyspieler als Erfolg gewertet werden. Nachdem das DHB-Team es zehn Jahre lang in kein Endspiel eines großen Turniers schaffte, erreichten es nun zwei Mal in Folge ein Finale. Die Bilanz: eine Goldmedaille bei der WM 2023 und eine Silberne in Paris.