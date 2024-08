Olympia 2024: Kopfstoß-Eklat um niederländischen Bahnradfahrer

Einige niederländische Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris haben anscheinend ihre Nerven nicht im Griff. Nach Duco Telgenkamp, der nach dem Hockeyfinale zwischen den Niederländern und Deutschland für einen Aufreger gesorgt hatte, setzte nun Jan-Willem van Schip das nächste unschöne Ausrufezeichen!

Der niederländische Bahnradfahrer betätigte sich im Madison-Finale (Zweier-Mannschaftsfahren) als „Rambo“ und verpasste seinem britischen Gegner Oliver Wood einen Kopfstoß. Dieser war so heftig, dass der Brite zu Fall kam und unsanft auf dem Hallenboden landete. Wood befand sich in diesem Moment allerdings nicht im Rennen, sondern im Innenraum knapp neben der Strecke.

„Jan-Willem ist am Boden zerstört“

Er war also relativ langsam unterwegs, weil er selbst gerade nicht um Punkte radelte, sondern sein Teamkollege Mark Stewart (28). Van Schip rauschte von hinten mit hohem Tempo heran, Wood war ihm offenbar im Weg und so verpasste der Niederländer seinem Kontrahenten den Kopfstoß.

„Er hat mich so hart getroffen, ich habe mich wie ein Crashtest-Dummy gefühlt“, sagte Wood. Er musste sich zunächst wegen Verdachts auf eine Gehirnerschütterung untersuchen lassen, bevor er wieder aufs Rad steigen konnte. „Alles, was ich noch weiß, ist, dass ich von hinten vom größten Fahrer wirklich hart getroffen wurde. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber mein Knie tut wirklich weh und mein Hintern tut wirklich weh.“